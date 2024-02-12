14 февраля: идеи подарков и празднования

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Издательство «Подмосковье»

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

Приятно провести День всех влюбленных можно, если предварительно подготовиться к празднованию. Важно придумать не только, что подарить возлюбленным, но и как провести вечер, сообщает properm.ru.

Идеи романтических подарков:

  • парные подарки (кулоны, браслеты или брелоки, которые разделены на две части и символизируют взаимную любовь);
  • путешествие;
  • парный прыжок с парашютом;
  • мягкие игрушки;
  • настольные игры (предназначенные именно для влюбленных, часто относятся к категории 18+).

Можно отдать предпочтение более практическим подаркам:

  • бытовая техника;
  • картина;
  • ювелирные украшения;
  • spa-набор;
  • ночник.

Всегда можно подарить букет. Композиции делают не только из цветов, но и фруктов, пива, колбас и раков. Последнее особенно актуально для мужчин. Отметим, что ранее экономист Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как можно сэкономить на цветах.

Photo by form PxHere

Фото: [Photo by form PxHere]

Идеи для празднования Дня влюбленных:

  • посещение театра;
  • поход в кинотеатр (во многих городах ожидается премьера фильма о любви и преданности «Лед-3»);
  • цирк;
  • зоопарк;
  • вечеринка в ночном клубе;
  • ресторан.

Тем, кто не признает праздник День влюбленных, можно использовать все рекомендации 8 июля, когда в России празднуют День семьи, любви и верности.

Эксперты рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что обычно россияне предпочитают дарить друг другу на 14 февраля, а также стоит ли ожидать повышения цен перед грядущими праздниками: 23 февраля, 8 марта и День влюбленных.

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