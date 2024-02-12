14 февраля: идеи подарков и празднования

Приятно провести День всех влюбленных можно, если предварительно подготовиться к празднованию. Важно придумать не только, что подарить возлюбленным, но и как провести вечер, сообщает properm.ru .

Идеи романтических подарков:

парные подарки (кулоны, браслеты или брелоки, которые разделены на две части и символизируют взаимную любовь);

путешествие;

парный прыжок с парашютом;

мягкие игрушки;

настольные игры (предназначенные именно для влюбленных, часто относятся к категории 18+).

Можно отдать предпочтение более практическим подаркам:

бытовая техника;

картина;

ювелирные украшения;

spa-набор;

ночник.

Всегда можно подарить букет. Композиции делают не только из цветов, но и фруктов, пива, колбас и раков. Последнее особенно актуально для мужчин. Отметим, что ранее экономист Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как можно сэкономить на цветах.

Фото: [ Photo by form PxHere ]

Идеи для празднования Дня влюбленных:

посещение театра;

поход в кинотеатр (во многих городах ожидается премьера фильма о любви и преданности «Лед-3»);

цирк;

зоопарк;

вечеринка в ночном клубе;

ресторан.

Тем, кто не признает праздник День влюбленных, можно использовать все рекомендации 8 июля, когда в России празднуют День семьи, любви и верности.

Эксперты рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что обычно россияне предпочитают дарить друг другу на 14 февраля, а также стоит ли ожидать повышения цен перед грядущими праздниками: 23 февраля, 8 марта и День влюбленных.