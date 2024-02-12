14 февраля: идеи подарков и празднования
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Приятно провести День всех влюбленных можно, если предварительно подготовиться к празднованию. Важно придумать не только, что подарить возлюбленным, но и как провести вечер, сообщает properm.ru.
Идеи романтических подарков:
- парные подарки (кулоны, браслеты или брелоки, которые разделены на две части и символизируют взаимную любовь);
- путешествие;
- парный прыжок с парашютом;
- мягкие игрушки;
- настольные игры (предназначенные именно для влюбленных, часто относятся к категории 18+).
Можно отдать предпочтение более практическим подаркам:
- бытовая техника;
- картина;
- ювелирные украшения;
- spa-набор;
- ночник.
Всегда можно подарить букет. Композиции делают не только из цветов, но и фруктов, пива, колбас и раков. Последнее особенно актуально для мужчин. Отметим, что ранее экономист Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как можно сэкономить на цветах.
Фото: [Photo by form PxHere]
Идеи для празднования Дня влюбленных:
- посещение театра;
- поход в кинотеатр (во многих городах ожидается премьера фильма о любви и преданности «Лед-3»);
- цирк;
- зоопарк;
- вечеринка в ночном клубе;
- ресторан.
Тем, кто не признает праздник День влюбленных, можно использовать все рекомендации 8 июля, когда в России празднуют День семьи, любви и верности.
Эксперты рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что обычно россияне предпочитают дарить друг другу на 14 февраля, а также стоит ли ожидать повышения цен перед грядущими праздниками: 23 февраля, 8 марта и День влюбленных.