Абзац: Манижа не получала уведомление от СК о проверке на пропаганду терроризма

Мать Манижи Наджиба Усманова рассказала, что на данный момент официального уведомления о начале проверки СК девушка не получала, пишет интернет-издание «Абзац» .

В СМИ появилась информация о том, что СК проверит певицу Манижу Сангин по статье об оправдании терроризма. Поводом стал пост девушки с критикой в адрес сотрудников правоохранительных органов. Артистка рассуждала, имели ли они право применять силу во время задержания террористов. Виновных в гибели 144 человек публично пытали, убеждена певица.

Мать девушки Наджиба Усманова выступает также ее продюсером. Женщина не понимает, что стало причиной заинтересованности СК.

«Мы еще не в курсе, нам никто пока ничего не сообщал», — заявила Наджиба Усманова.

Певица не проживает на территории России. Она покинула страну сразу после объявления СВО в знак протеста решениям правительства начинать спецоперацию. Девушка сообщила тогда, что не намерена навсегда покидать страну.

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