Ад на земле с колбасой в холодильнике: что на самом деле происходит в приюте «Забытые сердца» и куда делся Бублик?

Волонтеры из Батайска приехали в ростовский приют для животных «Забытые сердца», чтобы узнать об обстановке на текущий момент, сообщила rostovgazeta.ru.

Волонтеры обнаружили замученных животных в частном приюте под Ростовом-на-Дону. Знакомые с ситуацией жители Батайска прибыли в заведение в пятницу, 19 декабря. По их словам, они обнаружили трупы животных. Их никто не убирает. Рядом находятся звери, которые выглядят больными и изнеможенными.

Волонтеры рассказали, что территория закрыта не была. Они смогли войти в здание. В помещении с трупами, где образовался неприятный запах, находится холодильник. Активисты проверили, что в нем лежала колбаса и сок. Они предположили, что сотрудница приюта могла есть в этой же комнате.

«Забрали пять кошек: одна с переломом лапы, другая сильно обезвожена. Еще алабая — истощенного щенка, месяцев пять-шесть ему. Собака с переломом лап, еще одна с больными лапами», — поделилась с RostovGazeta зоозащитница Оксана Свиридова.

Волонтеры отметили, что во время их визита в приют приехала собственница. Она не смогла ответить на вопросы волонтеров и очень просила прекратить съемку. Женщина рассказала, что отдаст всех выживших животных.

Активистов также интересовала судьба Бублика — собаки, которую спасали многие неравнодушные жители региона. Хозяйка «Забытых сердец» не смогла показать Бублика и не предоставила информацию о нем.

«Животные жили на двух участках напротив друг друга, многие просто на улице стаей уже собирались. За территорией приюта жили примерно 10-15 собак», — рассказал зоозащитник из Новочеркасска Илья Нурутдинов.

