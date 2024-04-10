Администрация Можгинского района Удмуртии отрицает вину за неотремонтированную дорогу

Жители деревень Атабаево и Верхние Юри Можгинского района Удмуртии обвинили местную власть в том, что после долгих обещаний единственная дорогая, которая соединяет два села, так и не была отремонтирована. Администрация Можгинского района утверждает, что не имеет полномочий для ее ремонта, сообщает udm-info.ru .

Представители муниципалитета разъяснили, что о ненадлежащем состоянии дороги Атабаево — Верхние Юри необходимо проинформировать сотрудников Управтодора. Местная администрация заявку уже отправила. В течение недели на место объекта прибудет специальная техника, которая приступит к работам. В администрации призвали жителей деревень также обращаться непосредственно в Управтодор.

«Автодорога Атабаево — Верхние Юри является участком автомобильной дороги Большая Кибья — Верхние Юри. Это объект республиканской собственности, находится под управлением КУ УР „Управтодор“. Органы местного самоуправления не имеют полномочий и средств обеспечивать дорожную деятельность на республиканской автодороге», — прокомментировали в администрации района.

Жители деревень утверждают, что дороги не ремонтируют много лет подряд. В 2021 году сельчане за собственный счет приобрели щебень и засыпали некоторые участки. Единственная дорога между селами, по которой курсирует школьный автобус, превратилась в колеи из грязи и глины. Udm-info инициировал обращение к местной администрации и теперь будет следить за ходом работ.

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