Адвокат рассказал, чего стоит ожидать задержанному в аэропорту Шереметьево Сабурову

Адвокат Сергей Жорин высказал мнение, что стендапер Нурлан Сабуров может столкнуться с некоторыми трудностями при попытке повторного въезда в Россию, сообщило интернет-издание «Абзац».

По информации издания, ранее стендаперу назначили штраф в размере 5 тыс. руб. Поводом стало нарушение миграционного законодательства. Кроме того, Нурлану Сабурову установили период, во время которого требуется покинуть территорию России. Согласно данным СМИ, популярный комик был задержан в аэропорту Шереметьево. Адвокат Сергей Жорин высказал мнение, что в случае повторной попытки приехать в страну звезда может столкнуться с рядом трудностей.

«Первая возможная проблема — это риск запрета на въезд. Согласно части 4 статьи 26 Федерального закона № 114-ФЗ „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“, если иностранный гражданин в течение трех лет дважды и более привлекался к административной ответственности, ему может быть запрещен въезд в РФ на срок до трех лет», — отметил Жорин.

По информации эксперта, значение не имеет, установлен на данный момент запрет на въезд в РФ, или нет. В любом случае увеличивается риск получения запрета при повторном нарушении. Адвокат также допустил, что у юмориста могут возникнуть сложности на границе. Пограничные службы вправе более тщательно проверять документы.

Эксперт допустил, что юмористу могли также аннулировать любые разрешительные документы, например, разрешение на временное проживание или вид на жительство. В случае, если депортация состоится, стендаперу могут запретить въезжать на территорию России сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что сбежавшая из страны Чулпан Хаматова запросилась назад в Россию.