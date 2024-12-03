Агент актрисы Муравьевой опроверг информацию о ее госпитализации

Агент актрисы Ирины Муравьевой Евгений опроверг информацию о ее госпитализации, которая была распространена в СМИ, сообщило интернет-издание «Абзац».

В СМИ появилась информация, что актриса испытывала сильные боли в области кишечника, вследствие чего была госпитализирована. Агент актрисы Евгений рассказал «Абзацу», что данная информация не соответствует действительности. Согласно его заявлению, звезда фильма «Москва слезам не верит» в настоящее время не испытывает проблем со здоровьем.

«Это неправда. С ней все в порядке», – сказал агент.

Агент также поделился информацией, что актриса находилась с гастролями в Санкт-Петербурге. В понедельник, 2 декабря, она вернулась домой.

«Абсолютно на ровном месте появились слухи о ее госпитализации», – заявил Евгений.

Ранее сообщалось, что 43-летнюю супругу актера Хабенского Ольгу Литвинову, которой ранее диагностировали остеоартрит, госпитализировали в Москве.