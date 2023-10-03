Айшат Кадырова получила звание «Народный артист Чеченской Республики»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в интернет-мессенджере проинформировал, что во время концертной программы народного артиста, певца Валида Гадаева в Дворце торжеств имени Дагуна Омаева состоялась церемония награждения, пишет агентство « РИА Новости ».

Указом президента России Владимира Путина были награждены значимые личности республики. В частности, дочери Рамзана Кадырова Айшат вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Также девушка получила почетное звание «Народного артиста Чеченской Республики».

«Медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» отмечена яркая представительница нашей эстрады Элина Муртазова, а званием «Заслуженный работник культуры ЧР» - Марет Байсарова», - написал глава Чеченской республики

Рамзан Кадыров отметил, что концерт прошел в приятной обстановке. Певец Валид Гадаев исполнил известные песни, которые подпевал весь зал. Глава лично присутствовал на праздничном мероприятии. Паузы между песнями были заполнены юмором.

«Указом Президента России Владимира Путина Валид Гадаев удостоен почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Я с удовольствием передал ему награду. Кроме того, вручил Валиду Гадаеву высшую награду Чеченской Республики - орден Кадырова», - отметил Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров выразил благодарность всем организаторам мероприятия.

Ранее стало известно, что Айшат Кадырова была назначена заместителем председателя правительства республики. Большой опыт работы на должности министра культуры Чечни позволит девушке эффективно решать вопросы социальной сферы.

Недавно Рамазан Кадыров провел встречу с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили ситуацию в зоне СВО. Президент России выразил благодарность каждому бойцу, который принимает участие в зоне спецоперации. Также попросил главу республики передать семьям военных слова благодарности. Президент отметил активное участие Кадырова в решении любых вопросов. В свою очередь чеченский лидер отметил, что все цели СВО будут достигнуты.

Встреча предполагала также закрытый формат общения, после которого Рамзан Кадыров поделился некоторыми подробностями разговора.