Актер Илья Дель не будет писать заявление на возлюбленную, вонзившую нож ему в грудь

Актер Илья Дель заявил, что не намерен писать заявление на свою возлюбленную, сообщил Voice.

По данным издания, конфликт между 39-летним актером и 26-летней актрисой Александрой Дроздовой, которые проживают вместе, произошел дома. Влюбленные живут в Санкт-Петербурге. Во время ссоры девушка нанесла Илье несколько ударов ножом. Актера доставили в Мариинскую больницу. Медики оценили его состояние как средней тяжести.

По информации издания, актера прооперировали. Илья уже поделился фото, сделанным в больничной палате. На кадрах видны бинты. Однако актер не теряет оптимизма и улыбается своим поклонникам. Актрису Александру Дроздову задержали. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, она проходит по делу как подозреваемая в рамках уголовного дела.

Телеканал 78.ru ранее рассказывал о госпитализации актера. Позже артист поделился подробностями инцидента. Он рассказал, что ребенок не присутствовал во время конфликта. Он спал в другой комнате. По данным СМИ, у пары нет совместных детей. Илья Дель отметил, что все пары периодически ругаются. Они с Александрой не исключение. Конфликт произошел на бытовой почве. Подавать заявление на возлюбленную он не намерен. СМИ располагают информацией, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Москве напали на сотрудников канала РЕН ТВ.