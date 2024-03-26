Активист Савоськин выявил проблемы в системе безопасности аэропорта Рощино

Трагичные события в Красногорске вызвали обеспокоенность жителей разных городов в РФ. Люди интересуются, какие меры безопасности принимают в местах массового скопления. В Тюмени многие объекты надежно защищены, но есть и проблемы, сообщает nashgorod.ru .

Тюменский железнодорожный вокзал оснастили современным оборудованием в 2020 году: установили новые металлодетекторы и специализированные приборы для досмотра багажа. В круглосуточном режиме проводится видеонаблюдение. Территорию регулярно патрулируют.

«В данных устройствах используется ионизирующие лучи. Они по своей природе короче, чем рентгеновские, и не создают угроз для людей, их личных вещей, каких-то продуктов, которые пассажиры перевозят в своих сумках», — объяснил Дмитрий Попов, заместитель начальника вокзала станции «Тюмень» по транспортной безопасности.

Пассажиров стали намного тщательнее досматривать и в аэропорту Тюмени. Людей предупредили, что будут проводить дополнительные осмотры. В пресс-службе «Рощино» рекомендует выезжать заблаговременно, на досмотр уходит время.

Тюменский общественник Алексей Савоськин недавно рассказал о своих наблюдениях в аэропорту. Он зафиксировал ряд нарушений и обвинил администрацию в желании получить прибыль, при этом позволяя террористам остаться безнаказанными.

«Вместо защиты аэропорта, руководство зарабатывает на парковках. Когда запрещали парковку около здания, всем объясняли, что это необходимая защита от террористов. Но с 2023 года администрация за деньги разрешила долгосрочную парковку, но написали в информационном щите, что это краткосрочная парковка», — говорит Алексей Савоськин.

О проблеме уже проинформирован директор ФСБ России Александр Бортников.

Ранее мы сообщали, что к «Крокусу» продолжают приходить люди. Даже посреди ночи можно встретить мам с маленькими детьми.