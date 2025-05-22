Актриса Ольга Лапшина рассказала о своем самочувствии

Российская актриса театра и кино Ольга Лапшина рассказала ТАСС, что СМИ преувеличивают информацию о ее плохом самочувствии.

В СМИ появилась информация, что актриса Лапшина пережила внезапный приступ во время театрального спектакля. Артистка отметила, что данная информация не соответствует действительности.

«Telegram-каналы, как всегда, преувеличивают. Ничего такого не было», — рассказала актриса.

По словам актрисы, ей, действительно, стало плохо. Врачи сделали кардиограмму. В настоящее время она чувствует себя хорошо. Выступление артистов на сцене Театра Терезы Дуровой, где зрителям представили спектакль «Пигмалион», прервано не было. Отмены каких-либо мероприятий в ближайшее время также не предвидится.

В беседе с корреспондентом РИА Новости актриса отметила, что регулярно занимается спортом. Врачи проверили состояние здоровья Ольги Лапшиной в воскресенье, 18 мая.

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