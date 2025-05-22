Актриса Ольга Лапшина рассказала о своем самочувствии
Актриса Лапшина опровергла сообщения о плохом самочувствии
Фото: [пресс-служба скорой помощи Московской области]
Российская актриса театра и кино Ольга Лапшина рассказала ТАСС, что СМИ преувеличивают информацию о ее плохом самочувствии.
В СМИ появилась информация, что актриса Лапшина пережила внезапный приступ во время театрального спектакля. Артистка отметила, что данная информация не соответствует действительности.
«Telegram-каналы, как всегда, преувеличивают. Ничего такого не было», — рассказала актриса.
По словам актрисы, ей, действительно, стало плохо. Врачи сделали кардиограмму. В настоящее время она чувствует себя хорошо. Выступление артистов на сцене Театра Терезы Дуровой, где зрителям представили спектакль «Пигмалион», прервано не было. Отмены каких-либо мероприятий в ближайшее время также не предвидится.
В беседе с корреспондентом РИА Новости актриса отметила, что регулярно занимается спортом. Врачи проверили состояние здоровья Ольги Лапшиной в воскресенье, 18 мая.
Ранее сообщалось, что ушла из жизни актриса сериала «День рождения Буржуя» Людмила Игнатенко.