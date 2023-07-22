Акция сожжения Корана прошла в Копенгагене у посольства Ирака

Инцидент произошел в пятницу, 21 июля. Двое неизвестных возле здания посольства Ирака вышли в прямой эфире с запрещенной в РФ социальной сети. Один из мужчин демонстративно сжег копию Корана. Второй сорвал флаг, который развивался возле здания посольства, и топтался по нему. В акции принимали еще люди, но в количестве не более пяти человек.

За последние месяцы это не первая акция, в которой участники с неуважением относятся к священной книге мусульман. Ранее в Швеции у здания посольства сожгли книгу Корана. Инцидент вызвал общественный резонанс, потому что полиция Швеция разрешила проведение кампании. Позже снова в Швеции устроили акцию, во время которой пнули Коран.