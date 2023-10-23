В МИД отреагировали на опасения НАТО относительно войны с РФ из-за земель Арктики

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов отреагировал на опасения главы военного комитета НАТО Роба Бауэра относительно возможного столкновения НАТО и России, в том числе и военного характера, на территории Арктики, сообщает агентство « РИА Новости ».

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр выразил уверенность, что от России исходит военная угроза из-за распределения территорий Арктики. РФ наращивают силы, а также проводят научно-исследовательские работы.

Спикер уверен в настрое России. Есть также опасения, что Китай также будет принимать участие в деление территорий. Близкие российско-китайские отношения об этом свидетельствуют.

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов уверен, что акцентированием внимания на ситуации в Арктике НАТО стараются оправдать свое присутствие в регионе. Все сделанные заявления никак не аргументированы.

«Заявление, я считаю, не базируется на основе серьезного фундаментального анализа российской позиции в арктическом регионе и является очевидной попыткой обосновать необходимость присутствия НАТО в арктическом регионе», - рассказал журналистам посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

В настоящее время на международной обстановке отношения между НАТО и РФ обострились. Политолог Вадим Сипров рассказал, что в условиях данного напряжения, как только будет заканчиваться один вооруженный конфликт, Запад будет развязывать новый, чтобы ослабить позиции РФ. Подробности – в материале «Подмосковье сегодня».