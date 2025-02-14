Аналитик прогнозирует стабилизацию курса доллара и сохранение ключевой ставки в 21%

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов спрогнозировал, каким будет курс доллара во второй половине февраля и марте, сообщил Newsler.ru.

Эксперт считает, что во второй половине февраля и марте произойдет стабилизация курса доллара, который достигнет уровня 90 рублей. В дальнейшем аналитик прогнозирует консолидацию доллара. Курс будет варьироваться в районе от 88 до 95 рублей. По мнению эксперта, курс будет напрямую зависеть от новостной повестки.

«Пока не появятся новые подробности переговорного процесса по деэскалации военного конфликта в Восточной Европе, а также конкретные условия обсуждаемой сделки», — пояснил эксперт.

По мнению эксперта, в ближайшее время ожидается понижение спекулятивной активности. Тенденция была спровоцирована ажиотажем. Как следствие, снизится волатильность курса российской национальной валюты.

Аналитик Владимир Чернов считает, что на предстоящем заседании Банка России, которое запланировано на 14 февраля, ключевую ставку сохранят на уровне 21%. По его мнению, рефинансирование уже заложено в стоимость рубля. К подобному выводу аналитик пришел после анализа консенсус-прогноза аналитиков.

«Но в случае отклонения от этого прогноза рубль будет укрепляться или снижаться, если ставку повысят или понизят, соответственно», — рассказал эксперт.

Отметим, что курс доллара на международном рынке опустился ниже 90 руб. впервые с сентября 2024 года.

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