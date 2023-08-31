Аналитики ВТБ: Ключевая ставка в 12% будет держаться до середины 2024 года

Заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что ключевая ставка, которая выросла до 12%, будет еще долго находится в таком положении. К такому мнению пришли аналитики ВТБ, сообщает агентство «РИА Новости».

Эксперты считают, что снижение может начаться не ранее середины 2024 года при условии, если текущую инфляцию переведут в таргет ЦБ. В России уже был период, когда ключевая ставка существенно поднялась (до 11%) и длительное время размер не менялся. Это произошло в 2015 году.

Спикер Дмитрий Пьянов отметил, что мнение аналитиков ВТБ отличается от прогнозирования экономических российских агентов. Специалисты приводят различные доказательства скорого снижения, например, доходность ОФЗ также находится на уровне 12%. Дмитрий Пьянов аргументировал свою позицию, которая совпадает с коллегами из ВТБ:

«Тот факт, что экономические агенты, в том числе и в ценообразовании, исходят из иного, будет приводить к тому, что в дополнение к сравнительно мягкому воздействию через ставку на этих экономических агентах, например, на банковский сектор, будут применены более инвазивные инструментарии в виде макропруденциальных лимитов. То есть будут ужесточения другого характера, поскольку таким образом банковский сектор нарушает трансмиссионный механизм или ухудшает его», - рассказал заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов

Эксперты рассказали, как повышение ставки до 12% отражается на рынке недвижимости. Профильные специалисты не рекомендуют торопиться с приобретением жилья и советуют ориентироваться на собственные доходы, чтобы ежемесячные выплаты были посильными.