Андрей Капля: что известно об отце пропавшего 14-летнего мальчика, за которого требуют выкуп в размере 30 млн руб.

Подросток, после пропажи которого в Красноярске от отца потребовали 30 млн руб., является сыном бизнесмена Андрея Капли, сообщил prmira.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В 2025 году аналитики «Проспекта Мира» совместно с партнером «Первый Деловой Клуб» сформировали список наиболее состоятельных деловых людей Красноярского края. В этом рейтинге предприниматель Андрей Капля расположился на 58-й позиции.

Андрей Капля известен как успешный игрок на рынке специальной техники. Под его управлением находится компания «Автоспецмаш», которая специализируется на реализации грузовых автомобилей, автокранов, тракторов и аналогичного оборудования. Фирма предлагает продукцию ведущих марок, уже завоевавших доверие в России: Zoomlion, Lonking, XGMA и Sitrak. Кроме того, в ассортименте представлена техника легендарного бренда «Кировец».

По итогам года чистая прибыль «Автоспецмаш» составила 73 млн рублей. Дополнительный доход в размере 26 млн предпринимателю обеспечила 75-процентная доля в компании «НБС-Сибирь», занимающейся арендой спецтехники.

