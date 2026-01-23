В Красноярске сразу у двух семей пропали дети: полиция проверяет связь между исчезновениями подростков

В Красноярске одновременно расследуют два дела об исчезновении подростков. По информации телеграм-канала SHOT, правоохранительные органы проверяют возможную связь между пропажей 14-летнего сына местного бизнесмена и пропажей 14-летней девочки.

Отмечается, что накануне школьница ушла из своего дома на ул. Волочаевской около 15:00 и с тех пор не выходила на связь. Ее дом находится примерно в 3 км от места второго происшествия.

Об исчезновении сына входящего в топ-100 богатейших людей Красноярского края Андрея Капли стало известно 23 января. По информации полиции, подросток пропал днем после того, как вышел из дома в коттеджном поселке «Серебряный Бор».

Камеры видеонаблюдения зафиксировали мальчика в сопровождении неизвестного человека в черной куртке с капюшоном.

Сейчас следователи отрабатывают версию о возможной связи между этими случаями. Ключевым моментом стало совпадение в описании одежды: в ориентировке на девочку указана черная куртка, капюшон и угги — такая же одежда была на человеке, которого видели с ее ровесником.

