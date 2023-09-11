Андрей Турчак: Партия «Единая Россия» получила 80% мандатов во всех регионах РФ

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на пресс-конференции в ТАСС заявил, что на выборах, которые только завершились, партия заняла лидирующую позицию.

«На всех уровнях - на уровне региона, на уровне областных, республиканских центров – «Единая Россия» впервые получила везде квалифицированное большинство», - высказал мнение секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак

Теперь у партии «Единая Россия» есть две трети мандатов (80%), которые позволяют депутатам принимать любые решения на региональных уровнях, а также же в столице.

Спикер отметил, что на текущий момент обработано 99% бюллетеней, поэтому уже очевидно, что сильно ситуация после подсчета всех голосов в некоторых регионах РФ, не изменится.

«Единая Россия» направила на различные выборные участки 40 тысяч наблюдателей. Нигде не было зафиксировано нарушений, что свидетельствует об открытом и честном процессе.

В Минцифры ранее отметили, что гражданам РФ было наиболее удобно голосовать в дистанционным форматом. Таким способом воспользовалось 88%. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, основываясь на данных от своих коллег и наблюдателей, заявил о честности и легитимности выборов.

Во многих регионах победу одержали те политики, которые занимали должность до выборов и баллотировались второй раз.