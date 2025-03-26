«Гордился тем, что из Крыма»: прощание с военкором Федорчаком пройдет в Симферополе

Прощание с военным корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком пройдет в Симферополе. Об этом сообщили в Союзе журналистов Крыма (СЖР).

Провожать в последний путь журналиста, погибшего в результате атаки ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО), будут родные и близкие, а также его коллеги. Церемония прощания будет организована на территории телерадиокомпании «Крым» в пятницу, 28 марта, в 9:00.

Именно с телеканала «Крым 24» Федорчак начал свой журналистский путь, проработав там несколько лет.

«Вход свободный через центральные ворота ТРК «Крым» для всех желающих, включая коллег, друзей и представителей прессы», — уточнили в СЖР.

О гибели 28-летнего военкора стало известно 24 марта. Он и двое других журналистов — оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель Александр Сиркели — погибли в результате удара ВСУ американской ракетой HIMARS, которая поразила автомобиль со съемочной группой.

Федорчак родом из поселка Нижнегорский, расположенного в присивашском степном районе Крыма. После переезда в Москву журналист работал на телеканале «Звезда», а позже перешел в «Известия». Работая на федеральных телеканалах, журналист принял решение освещать события СВО.

На протяжении всей своей карьеры Александр любил упоминать, что переехал в столицу из Крыма, и всегда гордился, что полуостров вернулся в состав РФ.

Ранее стало известно, что в Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева.