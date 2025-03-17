Астролог предупредила об ухудшении самочувствия после лунного затмения

Ведический астролог Ульяна Громова рассказала, что после лунного затмения люди могут испытывать сложности с общением, сообщил 56orb.ru.

В ночь на 14 марта россияне могли наблюдать за лунным затмением. По данным издания, астрологи считают период до и после солнечного и лунного затмения наиболее опасным для человека. Эксперты предполагают, что население может испытывать головные боли, быструю переутомляемость, скачки артериального давления и обострение хронических заболеваний.

Астролог Громова высказала мнение, что за несколько дней до и после лунного затмения людям стоит быть бдительными и осторожными. В этот период повышается вероятность конфликтов и других неприятностей. Эксперт рекомендует разобраться в своем окружении и при необходимости ограничить некоторое общение.

По мнению астролога, на протяжении нескольких дней после затмения может повышаться риск развития конфликтных ситуаций. Люди могут испытывать воинственное настроение и чувствовать, что их не понимают. Кроме того, не исключены временные финансовые сложности.

«Сейчас еще сразу три планеты ретроградны: Марс, Меркурий и Юпитер», — прокомментировала астролог Громова.

Ранее астролог Астратова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что символизирует кровавая луна.