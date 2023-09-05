Атаки на Москву и регионы РФ: Почему ВСУ активно используют дешевые беспилотники и дроны

В последнее время утро начинается с сообщений об атаках беспилотников по территории России. Издание «Новые Известия» разбиралось, почему Украина выбирает именно беспилотники, и есть ли польза от таких ударов.

В современной лексикологии слова «дрон» и «беспилотник» становятся синонимами, хотя имеют ряд отличий, сообщает newizv.ru. Так, беспилотник – это летательный аппарат, а дрон может передвигаться по любому пространству: вода, земля, воздух.

Границу России пересекают самые дешевые дроны, которые часто собраны из подручных средств. Делается это по той причине, что такой прибор не жалко потерять, ведь есть высокий риск, что он будет уничтожен (целенаправленно или автоматически).

«Фактически даже крылатые ракеты (например, российский «Калибр», применяемый в ходе СВО) — это тоже беспилотники или дроны. У них есть все признаки дрона самолётного типа: летят автономно на дозвуковой скорости, имеют крылья, турбореактивный двигатель. Но исторически так сложилось, что их называют ракетами, хотя ракетного реактивного двигателя у них нет», - пишет издание «Новые Известия»

Другие современные технологии способны перехватить российская система ПВО, и стоят они значительно дороже. Издание приводит данные The New York Times, согласно которым запуск каждого дрона «Герань-2» обходится России в 20 тысяч долларов. Чтобы Украине сбить дрон, необходимо выпустить ракету, стоимость которой 140 тысяч долларов.

Дешевые беспилотники, которые выбирает Украина, летят на низкой высоте, чаще всего не попадают в радиус поражения систем ПВО и отличаются дешевизной.

В последнее время беспилотники часто упоминаются в новостях. Так, в ночь на 5 сентября была пресечена попытка атаки Москвы. А в Оренбурге стартовало производство дронов-камикадзе. Первую партию уже готовы передать в зону СВО.