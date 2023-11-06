«Атаковать здесь и там»: Экс-сотрудник ЦРУ назвал главную ошибку Зеленского

Эксперт считает, что Владимир Зеленский отдает такие приказы ВСУ, которые военные не способны выполнить по разным причинам. Во-первых, нет необходимой мощной техники или же вооружения для атак на дальние расстояния. Во-вторых, за последние пять месяцев Украина потеряла много военных. У армии нет живой силы, которая может выполнять приказы командования.

«Он дает приказы атаковать здесь и там, а командиры на местах реагируют: «Как? У нас нет техники и уж точно не хватает живой силы, потому что все, что у нас было, уничтожено российскими войсками в течение последних пяти месяцев», - отметил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон

Эксперт отметил, что весь мир сейчас может наблюдать за медленной гибелью Украины. Киев уже не способен повлиять на ситуацию. Рассчитывать на помощь НАТО также не стоит. Сейчас альянс больше обеспокоен событиями на Ближнем Востоке, а не СВО на Украине. Армия РФ одерживает на позициях превосходство.

Ранее отставной американский подполковник Дэниел Дэвис сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, который был уже на грани поражения, но продолжал уверять всех в обратном.

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке продолжают набирать обороты. А объединяет их только одно — деньги Соединенных Штатов. Как долго Вашингтон сможет спонсировать вооруженные столкновения, и когда наконец в кошельке США образуется дыра — рассказываем в материале «Подмосковье сегодня».