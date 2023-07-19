Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на своей странице в социальной сети опубликовал пост, в котором рассказал о готовности Украины нанести удар по территории Запорожской АЭС. Об этом свидетельствует скопление техники ВСУ в том районе, пишет агентство «РИА Новости».

«Задача наших парней – стоять на защите мира. Они продолжают эту работу, а мы со своей стороны оказываем всю возможную помощь», - отметил Евгений Балицкий

Евгений Балицкий проинформировал общественность, что на линии разграничения между территориями ВСУ наращивают объемы техники, меняют ранее занимаемые локации. Траектория установки техники может свидетельствовать о том, что ВСУ планируют нанести удар по Запорожской АЭС.

Евгений Балицкий назвал власть Украины «обезьяной с гранатой». Такие необдуманные действия приведут к мировой ядерной угрозе. Задача военных РФ не допустить провокаций со стороны ВСУ. В регионе создают все условия, чтобы помогать бойцам.

Ранее представители российской власти не раз заявляли о провокациях со стороны Украины. В самом Киеве также готовят население к катастрофе, обучают каждого желающего правилам поведения в случае угрозы ядерного взрыва.