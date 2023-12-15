Банки допускают изменение условий по своим кредитам после повышения ключевой ставки

Агентство ТАСС обратилось к представителям банковской отрасли с просьбой рассказать, изменится ли что-либо для их клиентов после решения ЦБ о повышении ключевой ставки до 16%.

В банках России агентству ТАСС сообщили о повышении ставок по вкладам примерно до 16%. Некоторые финансовые организации проинформировали об этом уже сегодня, 15 декабря. Теперь финансисты будут наблюдать за развитием ситуации на рынке.

Не исключено, что банкам прийдется изменять условия своих кредитных договоров и увеличивать ставки по ипотечным вкладам. Подобный сценарий развития допускают в следующих банках: «Зенит», «Росбанк дом». Решающим фактором будет выступать только конъюнктура рынка.

«Ставки по ипотеке будут в ближайшие дни изменены большинством игроков на рынке. Детали будут зависеть от стратегии привлечения пассивов банками, но совершенно точно с понедельника будет повышение. "Росбанк дом" также будет принимать решение исходя из рыночной коньюктуры», - рассказал руководитель "Росбанк дом" Вадим Мамонов

Эксперты рассказали, с какой целью ЦБ в течение года неоднократно увеличивал размер ключевой ставки.