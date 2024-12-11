Барнаулец собрал телевизор для просмотра прямой линии Путина
Фото: [Pxhere.com]
Барнаулец в преддверии прямой линии президента России Владимира Путина специально собрал телевизор, чтобы посмотреть трансляцию, сообщил amic.ru.
Читатель amic.ru признался, что процесс сборки телевизора несложный, но для его создания необходимо найти свободное время. Он использовал некоторые предметы, которые вышли из строя. При помощи 3D-принтера изготовил переднюю панель, кнопки и решетку для динамиков будущего телевизора. В качестве материала для корпуса была выбрана фанера. Основой конструкции стал монитор, который не использовался по прямому назначению из-за поломки.
Читатель редакции признался, что хотел начать работу над сборкой телевизора еще летом, но никак не мог найти время.
«В итоге собрал, по сути, прямо перед выступлением президента. Смогу посмотреть хоть в гараже, хоть на даче», — отметил барнаулец.
Читатель прислал в редакцию amic.ru фото самодельного телевизора с включенным в этот момент Первым каналом. К компактной конструкции подключены проводки и прибор для ловли сигнала.
Напомним, что прямая трансляции с президентом РФ в нынешнем году состоится 19 декабря.
Ранее сообщалось, что стартовал сбор вопросов россиян для прямой линии Путина.