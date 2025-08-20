«Бедная эта „Лапландия“! Ну явно кому-то мешает»: россияне обсуждают мощный пожар в ТЦ

Россияне обсуждают в соцсетях мощный пожар, который произошел в Кемерово в ТЦ «Лапландия», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, горожане снимали пожар на видео. Кадрами они делились в соцсетях и мессенджерах. Торговый центр пользуется популярностью среди местных жителей. На кадрах очевидцев видно, что средний этаж торгово-развлекательного центра горел открытым пламенем. От здания в воздух поднимался плотный темный дым.

По словам очевидца, на место происшествия сразу прибыло три машины МЧС. Специалисты немедленно приступили к тушению огня. По информации издания, две недели назад посетителей и сотрудников торгового центра экстренно эвакуировали. Предположительно, охране ТЦ от неизвестного лица поступило предупреждение о минировании здания.

По информации издания, пользователи активно обсуждают пожар в соцсетях и телеграм-каналах.

«Господи, бедная эта «Лапландия»! Ну явно кому-то мешает, что ли!» — написала пользовательница Телеграма Ирина.

Сотрудники торгового центра рассказали, что пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты в зоне курения. Официальной информации о причинах возгорания пока нет. Сообщается, что никто не пострадал.

