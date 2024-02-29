Белоусов: меры по обязательной продаже валютной выручки оказались эффективными

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов после обсуждения с участниками рынка пришел к выводу, что меры по обязательной продаже валютной выручки экспортерами показали свою эффективность, сообщил ТАСС .

Первый вице-премьер РФ провел встречу с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей. На мероприятие были приглашены сотрудники компаний-экспортеров. Участие приняли представители различных ведомств. Имея большой опыт работы, в ходе мероприятия участники задали много вопросов. Правительство займется их проработкой в ближайшее время. Подобные встречи будут проводиться и в будущем.

«Наша задача - обеспечить фондирование импорта. Введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность», — отметил Белоусов, слова которого приводятся в сообщении его секретариата.

Участники встречи рассказали, каким именно способом на практике реализовывали указ президента России о том, как допустимо продавать валютную выручку. Участники обменялись мнениями и внесли некоторые предложения. Каждый подчеркнул важность встреч в подобном формате.

«Совещание прошло очень конструктивно, основные озабоченности бизнеса были услышаны», — резюмировал глава РСПП Александр Шохин, его слова приводит пресс-служба союза.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее посетил стенд Подмосковья в рамках выставки «Россия».

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