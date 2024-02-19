Бел.Ру: коммунальщики из Белгорода судятся с подрядчиком из-за невзошедших тюльпанов

УБГБ подало в суд на компанию, которая занималась выращиванием тюльпанов (от выкапывания и до высадки) в Белгороде. Журналистка Бел.Ру выяснила, что стало причиной конфликта.

Редакция отмечает, что официальной информации о причинах иска на 6,9 млн рублей к ООО «Мир» от Белгорблагоустройства на данный момент нет. Корреспондент лишь предполагает в рамках журналистского расследования, что причина — в не взошедших в срок тюльпанах.

УБГБ требует компенсации в размере 122 тысячи рублей. В 2022 году Белгорблагоустройство и компания «Мир» заключили четыре контракта. В октябре подписали тот договор, который стал поводом для судебных разбирательств. Требовалось высадить более 2,6 млн луковиц тюльпанов на сумму 11,9 млн рублей.

Выяснилось, что часть тюльпанов не взошла. В Белгорблагоустройстве информацию подтвердили. Теперь от подрядчика требуют деньги за ту часть цветов, которые не выросли.

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