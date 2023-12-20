«Били до исступления»: Депутат из Волгоградской области рассказал о жизни в 80-ые года
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
Критиковать или восхищаться сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте» - выбор каждого зрителя. Отрицать же популярность многосерийной киноленты не может никто. В каждом регионе России отмечают, что после распада СССР приходилось выживать. Горожане Волгоградской области рассказали об особенностях той исторической эпохи, сообщает novostivolgograda.ru.
Депутат Волгоградской областной Думы Александр Осипов вспоминает, что дракой заканчивались все встречи молодежи уже в 80-ые годы. Особенно опасно было работать в ночную смену на заводе. Рабочие возвращались домой поздно, а разъяренная толпа пьяных людей искала своих жертв. Далеко не всегда все просто заканчивалось драками.
«Это была своеобразная советская традиция. Дрались обыденно, с легкостью. Могли на танцах, могли и просто так. Причем очень много было групповых нападений на старших и на пьяных заводчан, идущих со второй смены. Убийства были не редкостью. Просто били до исступления и бросали в камышах. Я работал на заводе, ходил ночью с Купоросного на Нефтяник — это почти полчаса в гору. Но я был местный, знал всех авторитетов и лидеров, поэтому мог не опасаться», — рассказал депутат облдумы.
Александр Осипов объясняет, что родители работали, чтобы хоть как-то прокормить семьи. Дети жили так, как хотели. С этим и был связан бандитизм.
«Я могу судить о стычках между молодежью посёлка и заводских кварталов, где я жил. Кстати, именно концентрация новых людей в заводских поселках и являлась главной причиной битв «район на район». Инициаторами всегда были юные хулиганы из неблагополучных семей. А таковых было более половины. Родители работали, детей воспитывала улица. Побеждал сильнейший.», - отмечает собеседник издания
Многие спортсмены того времени стали криминальными авторитетами. Практически никого в живых уже не осталось. Юрист Александр Фищук считает, что беспредел 90-ых закончился тогда, когда это стало выгодным правительству.
«Из каждого двора в 80-90 появился свой авторитет, но вот мало кто знал, что эти авторитеты свои пропуски подписывают в шестом отделе милиции. То есть они были на контроле. А потом в Волгограде появился один единственный лидер Владимир Кадин, а остальных конкурентов постреляли. Поэтому банды, в том числе молодежные, существовали ровно столько, сколько им государство позволяло существовать.», - отмечает юрист
Ветеран уголовного розыска Владимир Елфимов подтверждает, что время тогда было опасным и тяжелым. В каждой группировке были харизматичные лидеры, в чью честь и называли банды. Если в 90-ые годы начали раздел государственного имущества, то в 80-ые все строилось на идейных понятиях и разграничении территории между бандами.
В связи с популярностью «Слово пацана. Кровь на асфальте» россияне начали продавать одежду в стиле 90-ых годов и картонные поделки с эмблемой сериала. 21 декабря выйдет финальная серия.