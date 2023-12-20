«Били до исступления»: Депутат из Волгоградской области рассказал о жизни в 80-ые года

Критиковать или восхищаться сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте» - выбор каждого зрителя. Отрицать же популярность многосерийной киноленты не может никто. В каждом регионе России отмечают, что после распада СССР приходилось выживать. Горожане Волгоградской области рассказали об особенностях той исторической эпохи, сообщает novostivolgograda.ru .

Депутат Волгоградской областной Думы Александр Осипов вспоминает, что дракой заканчивались все встречи молодежи уже в 80-ые годы. Особенно опасно было работать в ночную смену на заводе. Рабочие возвращались домой поздно, а разъяренная толпа пьяных людей искала своих жертв. Далеко не всегда все просто заканчивалось драками.

«Это была своеобразная советская традиция. Дрались обыденно, с легкостью. Могли на танцах, могли и просто так. Причем очень много было групповых нападений на старших и на пьяных заводчан, идущих со второй смены. Убийства были не редкостью. Просто били до исступления и бросали в камышах. Я работал на заводе, ходил ночью с Купоросного на Нефтяник — это почти полчаса в гору. Но я был местный, знал всех авторитетов и лидеров, поэтому мог не опасаться», — рассказал депутат облдумы.

Александр Осипов объясняет, что родители работали, чтобы хоть как-то прокормить семьи. Дети жили так, как хотели. С этим и был связан бандитизм.

«Я могу судить о стычках между молодежью посёлка и заводских кварталов, где я жил. Кстати, именно концентрация новых людей в заводских поселках и являлась главной причиной битв «район на район». Инициаторами всегда были юные хулиганы из неблагополучных семей. А таковых было более половины. Родители работали, детей воспитывала улица. Побеждал сильнейший.», - отмечает собеседник издания

Многие спортсмены того времени стали криминальными авторитетами. Практически никого в живых уже не осталось. Юрист Александр Фищук считает, что беспредел 90-ых закончился тогда, когда это стало выгодным правительству.

«Из каждого двора в 80-90 появился свой авторитет, но вот мало кто знал, что эти авторитеты свои пропуски подписывают в шестом отделе милиции. То есть они были на контроле. А потом в Волгограде появился один единственный лидер Владимир Кадин, а остальных конкурентов постреляли. Поэтому банды, в том числе молодежные, существовали ровно столько, сколько им государство позволяло существовать.», - отмечает юрист

Ветеран уголовного розыска Владимир Елфимов подтверждает, что время тогда было опасным и тяжелым. В каждой группировке были харизматичные лидеры, в чью честь и называли банды. Если в 90-ые годы начали раздел государственного имущества, то в 80-ые все строилось на идейных понятиях и разграничении территории между бандами.

В связи с популярностью «Слово пацана. Кровь на асфальте» россияне начали продавать одежду в стиле 90-ых годов и картонные поделки с эмблемой сериала. 21 декабря выйдет финальная серия.