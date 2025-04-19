Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Издание напомнило, что накануне празднования Пасхи в храме Гроба Господня, расположенном в Иерусалиме, появляется огонь. Для расположения храма в Иерусалиме выбрали особенное священное место. Здание возведено над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. В нынешнем году православные и католические христиане празднуют Пасху в один день — 20 апреля.

Корреспондент агентства лично присутствовал в храме. По его словам, частицу Благодатного огня передали делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Члены представительства сразу направились в аэропорт Бен-Гурион. Они доставят огонь в Россию.

По информации издания, патриарх Иерусалимского вошел в Кувуклию за шесть минут до сошествия Благодатного огня. Явление считается чудом, поэтому вокруг него появляется много легенд. Например, если огонь не появится, значит ожидается конец света. Священнослужители опровергают такое предположение. Многие другие мифы и интересные факты о священном удивительном огне собраны в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что патриарх Иерусалимский одобрил принесение Благодатного огня в Россию.