Богомаз: над Брянской областью сбили два беспилотника

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на странице в интернет- мессенджере проинформировал, что в воздушном пространстве региона средствами российского ПВО было сбито два украинских беспилотника.

ВСУ планировали атаковать территорию Клинцовского района региона двумя беспилотными летальными аппаратами самолетного типа, которые были успешно сбиты. От падения обломков мирные жители и гражданские объекты не пострадали. На месте происшествия присутствуют сотрудники оперативных служб, которые проводят проверку территории.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал губернатор Богомаз.

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Ранее военный эксперт Андрей Попов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», насколько важно для успешного и скорого завершения СВО освобождение Авдеевки, а также как дальше будет действовать Минобороны РФ. Взять укрепрайон, который создавался на протяжении десяти лет, было сложно.