БПЛА атаковали подстанцию в Ульяновской области: начался пожар
Атака четырех БПЛА на электроподстанцию в Ульяновской области вызвала пожар
Фото: [istockphoto.com/shcherbak volodymyr]
В ночь на 18 октября над регионами РФ ПВО уничтожила 41 БПЛА. В результате атаки на Ульяновскую область на подстанции начался пожар, сообщил Интерфакс со ссылкой на Центр управления регионом (ЦУР).
В телеграм-канале центра отмечено, что атака произошла в ночь на 18 октября. Подстанция, которая была атакована четырьмя дронами, находится в Вешкайме. Вследствие атаки прозвучало два взрыва. По состоянию на 09:00 спасателям удалось устранить возгорание. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Согласно предварительным данным, никто из жителей не пострадал.
По данным центра, в настоящее время подстанция вернулась к работе в штатном режиме. Подача электричества населению восстановлена.
«Просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — указано в сообщении.
По информации телеграм-канала, противник применял для атак регионов РФ беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Вражеские объекты были выявлены дежурными средствами обороны. Во время работы ПВО сотрудники разных ведомств призывают граждан проявлять бдительность: уходить от окон, занимать наиболее безопасные места, не оставаться на улице.
Ранее сообщалось, что вследствие взрыва на предприятии «Авангард» погибли три женщины.