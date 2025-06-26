Бросила на диван из-за плача: мама убитого младенца перед побегом попрощалась с мужем

В Свердловской области задержали местную жительницу, которую подозревают в причастности к гибели месячного ребенка, сообщил tagilcity.ru со ссылкой на СУ СК России по Свердловской области.

В телеграм-канале ведомства отмечено, что инцидент произошел 25 июня. Предполагается, что мама новорожденной девочки разозлилась из-за плача ребенка. Она с силой бросила дочь на диван. Девочка скончалась на месте происшествия в результате черепно-мозговой травмы.

По информации издания, после инцидента свердловчанка попрощалась с супругом в СМС-сообщении и покинула город. Тело девочки обнаружили в квартире.

«По данному факту Камышловским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по пункту „в“ части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — сообщил телеграм-канал СУ СК России по Свердловской области.

В ведомстве сообщили о задержании подозреваемой. В настоящее время решается вопрос об определении меры пресечения. Сотрудники правоохранительных органов назначают необходимые судебные экспертизы. Мать ребенка допрашивают как подозреваемую. Истребован и анализируется характеризующий материал в отношении членов семьи. Сотрудники осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, искалечившего ребенка в Шереметьево. Подробности инцидента представлены в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».