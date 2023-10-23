«Будем безобразничать»: Стало известно, появятся ли на трассе М-12 камеры наблюдения

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал, какие изменения произойдут на трассе М-12 в ближайшее время, сообщает inkazan.ru .

Спикер отметил, что согласно действующим правилам водители могут ехать по трассе со скоростью 110 км/ч. В ближайшее время допустимый скоростной режим могут повысить до 130 км/ч.

В настоящее время на трассе М-12 есть большой участок, где еще не расположены камеры видеонаблюдения. Глава «Автодор» отметил, что пока нет планов монтировать камеры, но ситуация может измениться.

«Если будем безобразничать, будет расти количество ДТП, в том числе со смертельными случаями», - добавил глава «Автодор» Вячеслав Петушенко

Трассу открыли 8 сентября. На мероприятии лично присутствовал президент России Владимир Путин, который сообщил, что выполненная часть работа – лишь доля большого проекта по маршрутизации. В нынешнем году дорожное покрытие будет положено до Казани.

Несмотря на качественное асфальтное полотно и обустроенные зоны безопасности, некоторые жители региона оставили негативные комментарии после поездки по трассе. Люди отмечают, что с водителей взимается слишком высокая плата за пользование дорогой.

Утром, 23 октября, водителей Подмосковья призвали быть особенными внимательными из-за погодных условий и ситуаций на дорогах.