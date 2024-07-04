Бузова может позволить себе выступить в откровенном наряде в Краснодаре

Представитель площадки, на которой певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова выступит в Краснодаре 9 августа, поделился подробностями предстоящего шоу, пишет интернет-издание «Абзац» .

Мероприятие состоится в ночное время суток в питейном заведении «Архитектор бар». Стоимость входа составляет пять тысяч рублей. Мероприятие носит закрытый характер. Певица будет исполнять свои хиты на протяжении часа.

Менеджер бара по имени Расим отметил, что даже если Ольга Бузова выберет для своего выступления откровенный наряд, администрация протестовать не будет. Во-первых, шоу начнется в полночь. На входе будут стоять охранники, которые не пропустят в зал лиц, не достигших 21-го года. Во-вторых, закрытое шоу — это не массовое мероприятие, поэтому настолько строгих табу быть не может.

«Даже если она будет выступать в откровенном костюме, речь идет о частном мероприятии», — рассказал менеджер бара.

Ранее Ольга Бузова попала под критику из-за появления на концерте в слишком откровенном наряде. Девушка выступала на VK Fest в Уфе, который совпал с Днем защиты детей. Местные жители посчитали, что выбранный наряд также оскорбляет мусульман, которые проживают в регионе. Менеджер краснодарского бара высказал мнение, что певица усвоила урок. В следующий раз артистка и ее команда будут подбирать более консервативные наряды для массовых выступлений.

Ранее мы сообщали, как певица Ольга Бузова отреагировала на критику из-за выступления в слишком сексуальном наряде в Уфе.