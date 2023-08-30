Бывший аналитик ЦРУ Джонсон оценил шансы Украины захватить Крым

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу оценил шансы Украины вернуть Крым при условии, что НАТО открыто вступит в конфликт, пишет агентство « РИА Новости ».

«Даже если бы все страны НАТО вмешались прямо сейчас, они бы его не захватили», - рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон

Эксперт Ларри Джонсон высказал мнение, что даже если все страны НАТО в настоящее время присоединятся к Украине, завладеть территорией Крыма у них не выйдет. Полуостров имеет стратегическое значение для России. Если бы это произошло, то Москва продемонстрировала весь свой военный потенциал.

В настоящее время Крым надежно защищен системами ПВО, которые сбивают даже HIMARS.

Президент Украины не раз заявлял о необходимости возврата территории Крыма. Целью контрнаступления, которое провалилось, было захватить полуостров. В ходе наступления у военных ВСУ много потерь личного состава. Эксперт Ларри Джонсон отмечает, что военные также теряют много западной техники. Контрнаступление уже не принесет Украине ожидаемого успеха, считает экс-аналитик ЦРУ.

Ранее стало известно, что считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова об атаках беспилотников по территории Украины в ночь с 29 на 30 августа.