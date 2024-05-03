«Чек индекс»: пасхальные товары пользуются повышенным спросом за неделю до праздника

Аналитики пришли к двум выводам. Во-первых, пасхальные товары нынешней весной значительно подорожали по сравнению с прошлым годом. Например, в Ростовской области за год стоимость кулича выросла на 11%. В регионе можно приобрести пасхальную кондитерскую выпечку в среднем за 400 рублей за одну единицу товара.

Во-вторых, стоимость пасхальной продукции стремительно дорожает каждый год непосредственно накануне праздника. Аналитики сравнивали цены на куличи, яйца и набор красителей для них.

«Высокий спрос на товары из этого набора начинается за 1-2 недели до празднования Христова воскресения, достигая пиковых значений в конце Страстной седмицы (в конце недели накануне Пасхи)», — уверены аналитики.

По сравнению с прошлым годом стоимость яиц в Ростовской области выросла на 41%. Сейчас десяток продукции стоит в среднем 145 рублей. Набор красителей для яиц начинается от 50 рублей. Рост составил 7%.

Ранее мы сообщали, что порядка пятисот тонн различных видов пасхальной выпечки изготовят в Подмосковье. В преддверии праздника в городах Московской области проходят мастер-классы по изготовлению куличей.