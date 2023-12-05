«Чувства дискредитирует»: Звезда «Бригады» Майков оценил сериал «Слово пацана»

Актер Павел Майков, который до сих пор у многих ассоциируется с героем Пчелы из сериала «Бригада», рассказал, как относится к критике многосерийного фильма «Слово пацана», сообщает интернет-издание «Абзац» .

Актер признался, что пока еще не смотрел нашумевший сериал. Однако, он не поддерживает критику людей. Россия - свободная страна. Ежемесячно выходит много разных премьер. Человек вправе смотреть то, что приносит ему удовольствие.

«Не нравится кино – не смотри, нравится – смотри. Все свободны в своем выборе.», - считает актер Павел Майков

Актер отметил, что любой фильм или сериал - это художественное произведение. Людям предложено оценить работу исполнителей, задумку режиссера и сценариста. Важно получить эстетическое удовольствие. Вместо этого телезрители начинают писать негативные комментарии в социальных сетях.

«Могу сказать, что люди начали сходить с ума. Они вместо того, чтобы смотреть кино, наслаждаться каким-то творческим процессом и искусством, думают, как писать комментарии о том, что тот или иной фильм их оскорбляет, какие-то чувства дискредитирует.», - отметил собеседник «Абзаца».

Многие пользователи соцсетей считают, что история криминальной эпохи 90-ых годов может быть неправильно воспринята молодым поколением.

Психолог Полина Токарева, как и политолог Сергей Разгуляев, рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о необходимости запрета сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Политолог Александр Сухарь в интервью RostovGazeta перечисли достоинства резонансной многосерийной киноленты, основанной на реальных событиях.