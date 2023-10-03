Сергей Шойгу: Призывников осенней кампании 2023 года не будут отправлять в зону СВО

Во вторник, 3 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ, пишет агентство « РИА Новости ».

1 октября стартовала осенняя призывная кампания, которая также затронула новые регионы. В настоящее время соблюдены все требования законодательства РФ: сроки не нарушены, согласован плановый порядок, укомплектованы призывные комиссии (более 2700 по всем регионам РФ).

«В соответствии с указом президента, призыву на военную службу подлежат 130 тысяч человек», - заявил Сергей Шойгу

Министр обороны РФ акцентировал внимание, что призывники осенней кампании 2023 года не будут задействованы в зоне боевых действий вне зависимости от того, из какого региона РФ прибыл гражданин.

«Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут», - заявил Сергей Шойгу

Сергей Шойгу сделал также ряд других заявлений. В частности, отметил особенный вклад военных СВО, которые прибыли из Чечни. Бойцы получают профессиональную подготовку, могут быстро проводить ротацию, стойко держат оборону и идут в прорыв на тех направлениях, где в этом есть необходимость.

Тема осенней призывной кампании особенно актуальна, когда страна проводит спецоперацию. Население переживает, что мужчин могут отправлять в зону СВО для выполнения боевых задач. Люди беспокоятся также и о новой волне мобилизации. Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время такой потребности нет. Ряды военных СВО постоянно пополняются добровольцами.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за помощь в оперативном решении всех вопросов, которые возникают в зоне СВО.