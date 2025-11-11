«Даже не ожидал в это время года»: в России небывалый грибной бум

Житель Нижегородской области рассказал, что во вторник, 11 ноября, обнаружил в лесу лисички, сообщил newsnn.ru. Мужчина поделился с редакцией фото собранного урожая. По его словам, грибнику удалось заполнить коврик багажника своего автомобиля лисичками.

По словам жителя региона, лисички росли среди опавших листьев и мха. Грибник признался, что был удивлен находке. Опыт показывает, что в лесах в ноябре встретить личики практически невозможно. Нижегородец собирал урожай в одном из лесов Чкаловского округа.

«Отправился в лес, ни на что не надеясь, а тут такое. Лисичек целая куча, даже не ожидал в это время года», — поделился он.

Жители Подмосковья также рассказали о грибном ноябрьском буме: лисички, фламмулина, вешенки, фиолетовые рядовки, говорушки и маслята. Грибы в больших количествах находят на территории Химок, Домодедовского, Павлово-Посадского и Воскресенского округов.

Ранее сообщалось, что схожий по виду с сырым мясом гриб обнаружили в Подмосковье.