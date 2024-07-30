Дело о столкновении поезда и КамАЗа под Волгоградом передали в Ростов-на-Дону

Материалы уголовного дела по факту столкновения пассажирского поезда и грузовика переданы для расследования в Ростов-на-Дону, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве указали, какой объем работы был проведен местными сотрудниками правоохранительных органов: произведен осмотр места происшествия с привлечением следователей-криминалистов, допрошен каждый свидетель, изъята проходящая по делу документация, назначены экспертизы, в том числе и молекулярно-генетическая. Следователи запросили данные о работе сигнализации прохождения поезда. Для установления тяжести причиненного вреда здоровью в медицинские организации отправлен запрос о передаче карт пострадавших.

«Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ, для дальнейшего расследования передано во второй отдел по расследованию особо важных дел (с дислокацией в г. Ростов-на-Дону) Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации», — указано в сообщении пресс-службы.

В сообщении указано, что в момент столкновения в вагонах находилось 956 пассажиров. Некоторые люди госпитализированы. Их состояние оценивается по-разному. Среди пострадавших пассажиров в тяжелом состоянии находится 54-летняя женщина. Состояние помощника машиниста и водителя автомобиля, который предположительно виновен в аварии, также оценивается как тяжелое. Инцидент произошел в понедельник, 29 июля, в Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что супруга врезавшегося в поезд водителя КамАЗа назвала ЧП несчастным случаем.