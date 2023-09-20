Польский лидер провел аналогию между президентом Зеленским и утопающим человеком. Иногда в борьбе за собственную жизнь тот, кто тонет, может потянуть за собой и того, кто хочет спасти.

Представитель МИД РФ Мария Захарова написала, что полностью солидарна с мнением президента Польши относительно того, в каком положении оказался президент Украины. Спикер уточнила, что прямая вина в этом отчасти правительства Польши.

«Все так и есть. Не хватает небольшого, но очень важного уточнения. «На глубину» Украину помогала скидывать в том числе и официальная Варшава, регулярно участвовавшая в смене режимов в этой стране», - считает Мария Захарова

Большую роль в падении Зеленского играют также страны НАТО, считает Захарова. Они по-прежнему передают Киеву орудия и снаряды, переводят деньги для приобретения вооружений, понимая, что это лишь усугубляет конфликт.

«С такими «спасателями» дело утопающего — дрянь. Но правила игры надо было уточнять на берегу», - предостерегла Мария Захарова

После такого резонансного заявления стало известно, что лидеры Польши и Украины должны были встретиться во время сессии Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. В итоге у президента Польши изменился рабочий график, поэтому данная встреча не состоится.