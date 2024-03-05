Депутат Андруневич: разбитые дороги Петрозаводска превращают езду в слалом

Депутат Заксобрания Карелии Сергей Андруневич в ходе еженедельного планерного совещания в администрации Петрозаводска заявил об ужасном состоянии дорог в городе, сообщает karelinform.ru .

«Сошел снег и сошел асфальт», — отметил депутат.

Спикер отметил, что водители невольно превращаются в спортсменов, которые соревнуются в слаломе (вид спорта, во время которого спортсмен спускается со снежной трассы на лыжах). Автомобилистам приходится постоянно объезжать ямы, иногда выезжать на встречную полосу, регулярно нарушать правила дорожного движения. На улице Мелентьевой проблема настолько актуальная, что депутат обратился в прокуратуру.

«Там действительно натуральный автослалом получается. Дорога абсолютно отсутствует. Выезжать приходится на встречную полосу, что недопустимо…», — сообщил Андруневич.

В администрации отметили, что проинформированы о проблеме. Ремонт дорожного покрытия запланирован на май 2024 года.

В ходе совещания также выступил местный житель, который обеспокоен отсутствием пешеходных переходов на улицах Петрозаводска. Также он не понимает, почему не реконструирована дорога для прохода инвалидов к памятнику Владимира Ленина. Мужчине сообщили, что на данный момент в администрации нет денег для проведения реконструкции дорог.

Ранее мы сообщали, что региональные дороги привели в порядок в пяти округах Подмосковья.