Депутат ГД Картаполов: атаковавший Татарстан БПЛА мог быть пилотируемым

Ранее мы сообщали, что рано утром 2 апреля беспилотники совершили атаку на предприятия и здание общежития в Елабуге и Нижнекамске. Пострадало шесть человек. Госпитализировали троих.

Депутат Андрей Картаполов предполагает, что беспилотный аппарат был запущен непосредственно с территории Украины. В сети есть видео атаки. Беспилотник отличается большими размерами. Визуально он похож на большой самолет. Депутат Картаполов не исключает, что БПЛА управлял летчик. В таком случае он либо успел своевременно катапультироваться, либо шел на осознанную гибель, будучи смертником.

Однако депутат предупреждает, что он может лишь делиться собственным экспертным мнением. Официальной версии происшедшего еще нет.

Ранее мы сообщали, что ВСУ накопили миллион FPV-дронов, что позволяет им наносить удары по разным регионах РФ, не экономя ресурс. Но есть у Украины другая проблема — как оперативно доставлять беспилотные летальные аппараты на разные направления.