Депутат Милонов предложил конфисковать имущество актера Назарова

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил конфисковать имущество актера Дмитрия Назарова, который после объявления СВО уехал из России, а после теракта в «Крокус Сити Холле» прочитал грубое стихотворение о погибших, пишет интернет-издание «Абзац» .

Виталий Милонов раскритиковал поведение актера.

«Безусловно, это преступление. Безусловно, это действие, которое подпадает под существующие статьи Уголовного кодекса. Можно сказать, что обвинение в экстремизме и оправдании терроризма ему уже смело можно предъявить. Он же отказывается признавать это преступление терроризмом», — высказал мнение депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее актер уже негативно высказывался о россиянах. Стихотворение о жертвах теракта в Красногорске не должно остаться для него безнаказанным, уверен собеседник «Абзаца». Спикер предложил изъять финансовые активы и имущество Назарова, которое находится на территории РФ.

«Вот выпустил очередной отвратительный пост этот бывший актер, почему все его имущество не арестовано в обеспечение платежа по штрафам за дискредитацию вооруженных сил? Ведь мы уже можем сейчас кое-что сделать. Уехал он с проклятиями в адрес России, и я уверен, что эта гнида продает квартиры, свое имущество по несметным ценам, чтобы обеспечить себе новое жилище. Так вот это надо заблокировать! Если человек запустил подобного рода негодяйство и сбежал от правосудия, то в качестве обеспечительной меры нужно арестовывать все имущество и активы этого человека», – подчеркнул Милонов.

Ранее стало известно, что в Госдуме начали обсуждать отмену моратория на смертную казнь. Актер сразу отреагировал на информацию и с сарказмом прокомментировал правительственное предложение. Слов соболезнования на его странице в социальной сети в адрес родственников погибших невинных людей 22 марта не было.

Ранее мы сообщали, что редактор ИА «РосБалт» обвинил селебрити в пиаре на событиях в «Крокусе».