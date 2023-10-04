Депутат Нерсесян высказал мнение относительно онлайн-продажи алкоголя

Депутат Юрий Нерсесян из ростовской Думы высказал мнение, что нет никакой необходимости продавать алкоголь онлайн, сообщает rostovgazeta.ru .

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство понимает, какие негативные стороны возникают при продаже алкоголя в режиме онлайн. Тем не менее, ведомство выступает «за» подобную практику, потому что преимуществ больше. Депутат Юрий Нерсесян не согласен с мнением, что онлайн-продажа алкоголя может иметь какие-либо положительные стороны.

Эксперт уверен, что алкоголь можно легко приобрести в супермаркетах или специализированных магазинах. Люди всегда могут воспользоваться этими способами. Открывать онлайн-продажи не стоит, уверен депутат. Так, алкоголь легко сможет приобрести любой российский подросток.

«Например, у моего 14-летнего внука есть телефон. Он тоже сможет купить алкоголь? Как эти продажи будут контролировать? Требовать паспорт?», - задается вопросом Ростовский депутат Юрий Нерсесян

Спикер отмечает, что даже если покупатель и предоставит паспорт, открывать персональные данные при приобретении любого товара запрещено законодательством.

Онлайн-продажи также спровоцируют рост мошеннических атак. В регионах и так достаточно случаев, когда аферисты обманывают граждан. Не стоит открывать еще одну площадку для реализации преступных схем.

Ранее стала известна реакция Министерства здравоохранения России на инициативу разрешить онлайн-продажи алкоголя.