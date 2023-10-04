Депутат Нерсесян высказал мнение относительно онлайн-продажи алкоголя
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Депутат Юрий Нерсесян из ростовской Думы высказал мнение, что нет никакой необходимости продавать алкоголь онлайн, сообщает rostovgazeta.ru.
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство понимает, какие негативные стороны возникают при продаже алкоголя в режиме онлайн. Тем не менее, ведомство выступает «за» подобную практику, потому что преимуществ больше. Депутат Юрий Нерсесян не согласен с мнением, что онлайн-продажа алкоголя может иметь какие-либо положительные стороны.
Эксперт уверен, что алкоголь можно легко приобрести в супермаркетах или специализированных магазинах. Люди всегда могут воспользоваться этими способами. Открывать онлайн-продажи не стоит, уверен депутат. Так, алкоголь легко сможет приобрести любой российский подросток.
«Например, у моего 14-летнего внука есть телефон. Он тоже сможет купить алкоголь? Как эти продажи будут контролировать? Требовать паспорт?», - задается вопросом Ростовский депутат Юрий Нерсесян
Спикер отмечает, что даже если покупатель и предоставит паспорт, открывать персональные данные при приобретении любого товара запрещено законодательством.
Онлайн-продажи также спровоцируют рост мошеннических атак. В регионах и так достаточно случаев, когда аферисты обманывают граждан. Не стоит открывать еще одну площадку для реализации преступных схем.
Ранее стала известна реакция Министерства здравоохранения России на инициативу разрешить онлайн-продажи алкоголя.