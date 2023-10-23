Депутат Оськина: Всего 9 бомбоубежищ Ростова оборудованы согласно всем требованиям

Депутат Наталья Оськина сообщила, что бомбоубежища Ростова не готовы принять горожан в случае возникновения ЧП.

Периодически ВСУ обстреливают Ростовскую область. Эксперты не раз поясняли причины подобной тактики военных Украины. Несмотря на сложную обстановку в ряде регионов РФ, бомбоубежища Ростова не соответствуют требуемым нормам. Об этом рассказала депутат Наталья Оськина, сообщает rostovgazeta.ru.

Тему активно обсуждали 18 октября на депутатских слушаниях. Наталья Оськина пояснила, что подготовка бомбоубежищ – это не только обеспечение достойного внешнего вида.

В помещениях должны быть определенные запасы воды, продуктов питания длительного срока хранения (с расчетом, чтобы хватило минимум на трое суток), медикаментов. В бомбоубежищах также должны быть оборудованы туалеты и места для отдыха. Важно обеспечить население теплыми одеялами и не только.

Данным критериям соответствует всего девять бомбоубежищ на весь Ростов.

«Что касается подвальных заглубленных помещений, то более 50% вообще не готово — там сырость и вода. Такая информация была озвучена в среду на депутатских слушаниях», — говорит депутат Наталья Оськина

RostovGazeta обратилась за комментариями в МЧС и администрацию города. Местные власти на данный момент информацию никак не комментируют. В МЧС отметили, что подобными сведениями не располагают.

«Все это стоит на балансе города», — подчеркнули в пресс-службе МЧС.

СМИ сообщают, что в Израиле началась экстренная реконструкция бомбоубежищ. Политолог Артем Косоруков рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что побудило правительство предпринимать такие экстренные меры.