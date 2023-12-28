Депутат Волгоградской области, который стал участником секс-скандала, дал комментарий

Депутат Волгоградской облдумы Александр Осипов, который вместе с сыном и своей командой неоднократно посещал военных в зоне СВО и всегда реагирует на мнения избирателей, прокомментировал скандал с эскортником Александром Великим, сообщает novostivolgograda.ru .

«Меня волнуют серьезные темы — поддержка наших воинов, участвующих в СВО, история степных народов и казачества, конная культура, искусствоведение.». - отметил депутат

Волгоградская область за последнее время дважды мелькала в новостных лентах из-за резонансных скандалов. Сотрудников волгоградского телеканала обвинили в слишком вызывающих костюмах на частной вечеринке.

После этого интернет-мессенджер опубликовал информацию, что депутаты Волгоградской области пользуются услугами эскортника Александра Великого. К такому выводу владелец мессенджера пришел, исходя из подписок и перечню друзей. Имя Великого мелькает часто у чиновников.

Депутат Александр Осипов рассказал, что всегда проверяет аккаунт человека, который хочет добавиться в друзья. Кстати, Александр Великий также был замечен в друзьях депутата, как и у его многих коллег.

«Я смотрю, что за человек, есть ли в его ленте адекватные сообщения, реален ли он. На все сто процентов подписчика проверить нельзя. Более того, он может подписаться на твои сообщения, а ты в ответ не подтвердишь подписку», — рассказал корреспонденту издания «НовостиВолгограда.ру» депутат облдумы.

Депутат отметил, что владелец интернет-мессенджера, который опубликовал такие данные, анонимный. Таким образом человек пытается привлечь внимание к каналу, расширить аудиторию.

«Аноним на самом деле известный. Извращенец, человек с больной психикой. Всякую грязь у себя печатает. В итоге я отвечал на вопросы журналистов по этому поводу — долго и подробно.», — рассказал корреспонденту издания «НовостиВолгограда.ру» депутат облдумы.

Ранее мы сообщали, что предварительная сумма долга перед налоговыми органами России еще одной участницы громкого скандала, блогера Анастасии Ивлеевой составила 137 миллионов рублей.