Как у Ивлеевой: Вечеринка сотрудников волгоградского телеканала вызвала критику в соцсетях

Сотрудники телеканала ГТРК «Волгоград-ТРВ» провели вечеринку и выложили фото в социальные сети. Люди раскритиковали представителей СМИ за откровенные наряды и провели параллель со скандальным мероприятием блогера Насти Ивлеевой, сообщает novostivolgograda.ru . Замдиректора телеканала Надежда Кулешова отметила, что сотрудники встречались в нерабочее время. К организации телеканал не имел отношение.

На фотографиях сотрудники регионального телеканала запечатлены в различных образах. Так, одна участница вечеринки была в маске женщины-кошки, которую также можно приобрести в интимных магазинах. Были скопированы и другие образы: Харли Квинн, монашек и киллеров.

Пользователи уверены, что некоторые костюмы - это пропаганда ЛГБТ*, а образ монашки может оскорбить чувства верующих. Люди оставили такие комментарии:

«Как пошло. Пока наши бойцы сражаются на СВО, кто-то позволяет себе такие развлечения.»

«Поражают наряды монашек, выглядит как оскорбление чувств верующих.»

Некоторые пользователи социальных сетей не быль столь категоричными.

«И где здесь БДСМ? Из-за одной маски, которая уже стала попсовой и используется на каждом Хэллоуине? Хватит выдумывать то, чего не было.»

«Обычная костюмированная вечеринка. Харли Квин сейчас косплеят чуть ли не на каждом празднике, как и монашек.»

Один пользователь отметил, что подобные вечеринки часто проходят в Волгограде. По его мнению сотрудникам телеканала не стоило выкладывать фото с мероприятия.

Фото: [ ©Валерий Мельников/РИА Новости ]

Вечеринка, организованная блогером Настей Ивлеевой, вызвала критику общественности. Известные звезды шоу-бизнеса в обнаженных нарядах веселились так эмоционально, что к ним нагрянули сотрудники полиции.

Военнослужащий ВС РФ, командир одного из подразделений с позывным Арчи поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своим отношением к таким вечеринкам в период, когда в зоне СВО гибнут российские военные.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России