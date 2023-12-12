Россияне будут нести ответственность за дискредитацию добровольческих отрядов Росгвардии

Депутаты Государственной Думы после трех читок приняли законопроект , который разрешает Росгвардии создавать добровольческие отряды. В связи с этим в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях были внесены некоторые правки. Теперь представители добровольческих отрядов Росгрвардии наделены теми же полномочиями, что и Минобороны РФ, сообщается на сайте ГД .

Россияне, которые дискредитируют действия добровольческих формирований Росгвардии и распространяют фейки, заведомо зная, что информация ложная, будут привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, устанавливается ответственность за такие нарушения:

«За оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов об уголовном преследовании лиц, входящих в состав этих добровольческих формирований»

Мера наказания не изменилась. За распространение фейков гражданина РФ могут посадить в колонию сроком от 10 до 15 лет. Коме того, предусмотрено назначение штрафов (от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей) и исправительные работы (сроком от одного года до трех лет).

За дискредитацию гражданина РФ могут наказать такими способами. Первое - назначить штраф (минимальная сумма - 100 тысяч рублей, а максимальная - 300 тысяч рублей). Второе - лишение свободы (сроком до пяти лет).

Ранее депутат ГД Султан Хамзаев высказал мнение, что День Конституции РФ, который празднуют сегодня, 12 декабря, можно сделать выходным для всех регионов. В свою очередь профессор Артемий Рожнов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», стоит ли вносить изменения в главный правовой документ страны.