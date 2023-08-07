Депутаты Волгоградской областной Думы игнорируют предложение президента России

После того, как президент России Владимир Путин предложил депутатам ездить на отечественных автомобилях, депутаты Волгоградской областной Думы не передумали закупать Hyundai Solaris в количестве двух штук, сообщает novostivolgograda.ru .

Согласно информации на сайте госзакупок депутаты планируют закупить четыре автомобиля, два из которых являются отечественного производства. Речь идет о «Москвиче». Еще две машине – иностранного производства. Это Hyundai Solaris. Из бюджета Волгоградской области планируют выделить на обновление транспорта 9,1 млн рублей.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности высказал мнение, что депутаты должны ездить на автомобилях отечественного производства. Приобретение за бюджетные деньги машин, которые изготовлены за границей, исключено. В Государственной Думе РФ отметили, что спикер Вячеслав Володин, как в личное, так и рабочее время, передвигается исключительно на автомобилях отечественного производства – «Аурус» и «Москвич-3».